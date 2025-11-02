Cégjegyzék
Az átlagos Irányítástechnikai mérnök teljes kompenzáció in Ireland a Workday cégnél €121K és €173K yearként között mozog. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€139K - €163K
Ireland
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€121K€139K€163K€173K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Irányítástechnikai mérnök pozícióra a Workday cégnél in Ireland évi €173,095 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Irányítástechnikai mérnök szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €121,314.

