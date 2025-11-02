Cégjegyzék
Workday Üzleti elemző Fizetések

A Üzleti elemző kompenzáció in United States a Workday cégnél $147K yearként a P2 szinthez és $336K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $180K. Tekintsd meg a Workday teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Business Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst II
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
Business Analyst III
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
Senior Business Analyst
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Workday cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Workday cégnél in United States évi $336,431 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Workday cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $179,000.

