Wildlife Studios Fizetések

A Wildlife Studios fizetése $19,813 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $767,820-ig egy Terméktervezési vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Wildlife Studios. Utoljára frissítve: 10/17/2025

Szoftvermérnök
Median $19.8K

Videojáték Szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $108K
Üzleti elemző
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Adatelemző
$39.5K
Adattudós
$177K
Terméktervező
$23.2K
Terméktervezési vezető
$768K
Termékmenedzser
$26.1K
Programvezető
$105K
Projektmenedzser
$130K
Toborzó
$22.3K
Megoldástervező
$23.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Wildlife Studios cégnél: Terméktervezési vezető at the Common Range Average level évi $767,820 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Wildlife Studios cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $41,538.

