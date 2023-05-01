Cégjegyzék
WEKA
WEKA Fizetések

A WEKA fizetése $145,884 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $323,375-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a WEKA. Utoljára frissítve: 9/20/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $146K
Üzletfejlesztés
$323K
Értékesítés
$225K

Szoftvermérnöki vezető
$322K
GYIK

El puesto con mayor remuneración reportado en WEKA es Üzletfejlesztés at the Common Range Average level con una compensación total anual de $323,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en WEKA es $273,905.

