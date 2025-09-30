Cégjegyzék
Waymo Műszaki programvezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Műszaki programvezető kompenzáció in San Francisco Bay Area a Waymo cégnél $254K yearként a L4 szinthez és $443K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $495K. Tekintsd meg a Waymo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
WMU

A Waymo cégnél a WMUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

WMUs are Waymo's version of RSUs



GYIK

The highest paying salary package reported for a Műszaki programvezető at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $515,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Műszaki programvezető role in San Francisco Bay Area is $313,000.

