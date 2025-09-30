Cégjegyzék
Waymo
Waymo Szoftvermérnöki vezető Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Waymo cégnél összesen $950K yearként. Tekintsd meg a Waymo teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Összesen évente
$950K
Szint
L7
Alapbér
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bónusz
$100K
Cégnél töltött évek
9 Év
Tapasztalat (év)
11 Év
Mik a karrierszintek a Waymo?

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
WMU

A Waymo cégnél a WMUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

WMUs are Waymo's version of RSUs



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Waymo cégnél in San Francisco Bay Area évi $1,114,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Waymo cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $926,500.

