Waymo
Waymo Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Waymo cégnél $234K yearként a L3 szinthez és $900K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $355K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
(Belépő szint)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
WMU

A Waymo cégnél a WMUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Befoglalt Munkakörök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Rendszermérnök

Kutató Tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Waymo cégnél in San Francisco Bay Area évi $900,429 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Waymo cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $353,000.

Egyéb források