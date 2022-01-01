Cégjegyzék
Waymo
Waymo Fizetések

A Waymo fizetése $59,623 éves teljes kompenzációtól egy Informatikus (IT) pozícióhoz az alsó végén $950,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Waymo. Utoljára frissítve: 8/27/2025

$160K

Szoftvermérnök
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Rendszermérnök

Kutató Tudós

Műszaki programvezető
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Adattudós
L4 $255K
L5 $339K

Hardvermérnök
L5 $394K
L6 $479K
Termékmenedzser
Median $418K
Szoftvermérnöki vezető
Median $950K
Programvezető
Median $194K
Emberi erőforrások
Median $145K
Toborzó
Median $173K
Gépészmérnök
Median $378K
Könyvelő
$98K

Műszaki Könyvelő

Üzleti műveletek vezető
$358K
Üzleti elemző
$392K
Üzletfejlesztés
$510K
Adattudományi vezető
$390K
Pénzügyi elemző
$265K
Informatikus (IT)
$59.6K
Marketing műveletek
$209K
Terméktervező
$118K
Projektmenedzser
$543K
UX kutató
$125K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
WMU

A Waymo cégnél a WMUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

WMUs are Waymo's version of RSUs

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Waymo cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $950,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Waymo cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $338,893.

