VTS Fizetések

A VTS fizetése $88,200 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $850,944-ig egy Toborzó pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a VTS. Utoljára frissítve: 11/13/2025

Szoftvermérnök
Median $115K

Full-Stack szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $155K
Terméktervező
Median $92K

Termékmenedzser
Median $116K
Üzleti elemző
$88.2K
Ügyfélszolgálat
$118K
Ügyfélelégedettség
$179K
Adattudós
$161K
Hardvermérnök
$107K
Projektmenedzser
$114K
Toborzó
$851K
Értékesítés
$189K
Értékesítési mérnök
$161K
Kiberbiztonsági elemző
$116K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VTS cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VTS cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a VTS cégnél: Toborzó at the Common Range Average level évi $850,944 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VTS cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $116,920.

