VMware
VMware Szoftvermérnök Fizetések Sofia City Province helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Sofia City Province a VMware cégnél BGN 45K yearként a P1 szinthez és BGN 224K yearként a Staff Engineer 2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Sofia City Province csomag összesen BGN 115K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
P1(Belépő szint)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Megtekintés 5 További szintek
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Rendszermérnök

GYIK

VMware in Sofia City Province의 Szoftvermérnök에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 BGN 224,075입니다.
VMware의 Szoftvermérnök 직무 in Sofia City Province에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 BGN 108,363입니다.

