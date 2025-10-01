A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a VMware cégnél $133K yearként a P1 szinthez és $295K yearként a Staff Engineer 1 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $184K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)
