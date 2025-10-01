A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a VMware cégnél $163K yearként a P3 szinthez és $265K yearként a Staff Engineer 1 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $213K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)
