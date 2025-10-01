Cégjegyzék
VMware Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a VMware cégnél ₹2.39M yearként a P1 szinthez és ₹8.43M yearként a Senior Staff Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹6.17M. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
P1(Belépő szint)
₹2.39M
₹1.64M
₹684K
₹70.3K
MTS 2
P2
₹3.15M
₹2.37M
₹634K
₹142K
MTS 3
P3
₹5.18M
₹3.51M
₹1.39M
₹288K
Senior MTS
P4
₹6.7M
₹4.72M
₹1.4M
₹577K
₹13.95M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Rendszermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a VMware cégnél in Greater Bengaluru évi ₹15,292,427 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VMware cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,379,425.

Egyéb források