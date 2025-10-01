A Szoftvermérnök kompenzáció in Beijing Metropolitan Area a VMware cégnél CN¥50K yearként a P2 szinthez és CN¥166K yearként a Staff Engineer 1 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Beijing Metropolitan Area csomag összesen CN¥71.2K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥69.4K
CN¥59.8K
CN¥8.1K
CN¥1.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)
