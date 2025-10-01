Cégjegyzék
VMware
VMware Szoftvermérnök Fizetések Atlanta Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Atlanta Area a VMware cégnél $124K yearként a P1 szinthez és $312K yearként a Staff Engineer 2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Atlanta Area csomag összesen $209K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
P1(Belépő szint)
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
P2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
P3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
P4
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Hálózati Mérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Rendszermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a VMware cégnél in Atlanta Area évi $311,530 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VMware cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Atlanta Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $163,000.

Egyéb források