VMware Termékmenedzser Fizetések New York City Area helyen

A Termékmenedzser kompenzáció in New York City Area a VMware cégnél $200K yearként a P3 szinthez és $488K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $311K. Tekintsd meg a VMware teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A VMware cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a VMware cégnél in New York City Area évi $487,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VMware cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $230,000.

