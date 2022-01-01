VK Fizetések

Cégjegyzék
A VK fizetése $16,887 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti műveletek vezető pozícióhoz az alsó végén $201,000-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a VK. Utoljára frissítve: 9/16/2025

$160K

Szoftvermérnök
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Mérnök

Android Mérnök

Mobil Szoftvermérnök

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Adattudós
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Termékmenedzser
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Adatelemző
Median $39K
Szoftvermérnöki vezető
Median $80.2K
Terméktervező
Median $36.6K

UI Tervező

Projektmenedzser
Median $45.4K
Kiberbiztonsági elemző
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Üzleti műveletek vezető
$16.9K
Üzleti elemző
$18.2K
Üzletfejlesztés
$47.2K
Adattudományi vezető
$201K
Hardvermérnök
$101K
Emberi erőforrások
$31.8K
Informatikus (IT)
$47K
Jogi
$32K
Toborzó
$37.3K
Megoldástervező
$62.6K

Adatarchitekt

Műszaki programvezető
$70.2K
UX kutató
$34.7K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A VK cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a VK cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $201,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VK cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $42,804.

