  Fizetések
  Szoftvermérnök

  Összes Szoftvermérnök fizetés

  Portland-Auburn Area

VividCloud Szoftvermérnök Fizetések Portland-Auburn Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Portland-Auburn Area csomag a VividCloud cégnél összesen $150K yearként. Tekintsd meg a VividCloud teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Összesen évente
$150K
Szint
Principal Engineer
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a VividCloud?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Kompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a VividCloud cégnél in Portland-Auburn Area évi $165,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VividCloud cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Portland-Auburn Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

Egyéb források