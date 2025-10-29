Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Mexico a Vitesco Technologies cégnél MX$2.02M és MX$2.93M yearként között mozog. Tekintsd meg a Vitesco Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!