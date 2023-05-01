Cégjegyzék
Vistex Fizetések

A Vistex fizetése $81,332 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $157,182-ig egy Projektmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Vistex. Utoljára frissítve: 11/19/2025

Projektmenedzser
$157K
Szoftvermérnök
$81.3K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Vistex cégnél: Projektmenedzser at the Common Range Average level évi $157,182 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Vistex cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $119,257.

