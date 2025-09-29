Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Norway csomag a Visma cégnél összesen NOK 700K yearként. Tekintsd meg a Visma teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Összesen évente
NOK 700K
Szint
L2
Alapbér
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónusz
NOK 0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Visma cégnél in Norway évi NOK 1,440,968 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Visma cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Norway jelentett medián éves teljes kompenzáció NOK 699,677.

