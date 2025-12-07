Cégjegyzék
Visai Labs
Visai Labs Marketing Fizetések

Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in India a Visai Labs cégnél ₹346K és ₹502K yearként között mozog. Tekintsd meg a Visai Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$4.5K - $5.2K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Visai Labs?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Visai Labs cégnél in India évi ₹502,267 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Visai Labs cégnél a Marketing szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹346,100.

Egyéb források

