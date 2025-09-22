Cégjegyzék
Vinted
Vinted Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Germany a Vinted cégnél €51.9K és €74.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a Vinted teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€59.5K - €69.7K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Vinted cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Vinted cégnél in Germany évi €74,117 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Vinted cégnél a Adatelemző szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €51,946.

Egyéb források