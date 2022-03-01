Cégjegyzék
Vinted
Vinted Fizetések

A Vinted fizetése $33,163 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $127,917-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Vinted. Utoljára frissítve: 10/9/2025

$160K

Szoftvermérnök
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend Szoftvermérnök

Toborzó
Median $33.2K
Üzletfejlesztés
$73.3K

Adatelemző
$73.1K
Adattudós
$90K
Emberi erőforrások
$58.6K
Jogi
$110K
Marketing műveletek
$49.7K
Terméktervező
$70.1K
Termékmenedzser
$99.5K
Szoftvermérnöki vezető
$128K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Vinted cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

The highest paying role reported at Vinted is Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted is $73,173.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Vinted cégnél

