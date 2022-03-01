Vinted Fizetések

A Vinted fizetése $33,163 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $127,917-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Vinted. Utoljára frissítve: 10/9/2025
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Vinted cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
