VideoAmp
VideoAmp Fizetések

A VideoAmp fizetése $135,000 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $293,460-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a VideoAmp. Utoljára frissítve: 9/6/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $176K

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Értékesítés
Median $135K
Termékmenedzser
Median $175K

Adattudós
$169K
Szoftvermérnöki vezető
$293K
GYIK

The highest paying role reported at VideoAmp is Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $293,460. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VideoAmp is $175,000.

