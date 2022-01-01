ViacomCBS Fizetések

A ViacomCBS fizetése $61,762 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti műveletek vezető pozícióhoz az alsó végén $413,055-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ViacomCBS. Utoljára frissítve: 8/29/2025
A ViacomCBS cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.33% éves)
33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.33% éves)
33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.33% éves)
