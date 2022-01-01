Cégjegyzék
ViacomCBS
ViacomCBS Fizetések

A ViacomCBS fizetése $61,762 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti műveletek vezető pozícióhoz az alsó végén $413,055-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ViacomCBS. Utoljára frissítve: 8/29/2025

$160K

Szoftvermérnök
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Termékmenedzser
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Szoftvermérnöki vezető
Median $307K

Üzleti elemző
Median $134K
Adatelemző
Median $121K
Adattudós
Median $209K
Terméktervező
Median $160K
Megoldástervező
Median $213K

Adatarchitekt

Marketing
Median $118K
Programvezető
Median $150K
Projektmenedzser
Median $105K
Pénzügyi elemző
Median $110K
Könyvelő
$79.7K
Üzleti műveletek vezető
$61.8K
Üzletfejlesztés
$328K
Szövegíró
$92.5K
Emberi erőforrások
$413K
Jogi
$131K
Vezetési tanácsadó
$134K
Marketing műveletek
$99.5K
Terméktervezési vezető
$209K
Toborzó
Median $100K
Értékesítés
$221K
Kiberbiztonsági elemző
$133K
Műszaki programvezető
$101K
Vesting ütemezés

33.33%

ÉV 1

33.33%

ÉV 2

33.33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A ViacomCBS cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.33% éves)

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.33% éves)

  • 33.33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.33% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ViacomCBS cégnél: Emberi erőforrások at the Common Range Average level évi $413,055 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ViacomCBS cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $134,200.

