Verkada UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in United States a Verkada cégnél $170K és $242K yearként között mozog. Tekintsd meg a Verkada teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$195K - $228K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$170K$195K$228K$242K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

$160K

Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

20%

ÉV 2

30%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)

15%

ÉV 1

25%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a Verkada cégnél in United States évi $242,190 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verkada cégnél a UX kutató szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $169,740.

Egyéb források