Verkada
Verkada Toborzó Fizetések

A Toborzó kompenzáció in United States a Verkada cégnél $135K yearként a L2 szinthez és $170K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Verkada teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

20%

ÉV 2

30%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)

15%

ÉV 1

25%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)



GYIK

Самый высокий пакет вознаграждения для Toborzó в Verkada in United States составляет $178,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Verkada для позиции Toborzó in United States составляет $120,000.

