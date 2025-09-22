Cégjegyzék
Verkada
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

Verkada Terméktervező Fizetések

A Terméktervező kompenzáció in United States a Verkada cégnél összesen $209K yearként a L4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $225K. Tekintsd meg a Verkada teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 2 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

20%

ÉV 2

30%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.67% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)

15%

ÉV 1

25%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Verkada cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (15.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Verkada cégnél in United States évi $237,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verkada cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $218,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Verkada cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források