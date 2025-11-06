Cégjegyzék
Verizon
Verizon Szoftvermérnök Fizetések Greater Dallas Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Dallas Area a Verizon cégnél $91.9K yearként a MTS 1 szinthez és $214K yearként a DMTS szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Dallas Area csomag összesen $165K. Tekintsd meg a Verizon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
(Belépő szint)
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (34.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Adatmérnök

Produkciós szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Verizon cégnél in Greater Dallas Area évi $215,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verizon cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Dallas Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $132,000.

