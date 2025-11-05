A Szoftvermérnök kompenzáció in Chennai Metropolitan Area a Verizon cégnél ₹794K yearként a MTS 1 szinthez és ₹3.24M yearként a MTS 4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Chennai Metropolitan Area csomag összesen ₹2.96M. Tekintsd meg a Verizon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
34%
ÉV 3
A Verizon cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (34.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Verizon cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
