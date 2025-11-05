A Termékmenedzser kompenzáció in New York City Area a Verizon cégnél $109K yearként a Associate Product Manager szinthez és $217K yearként a Principal Product Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $195K. Tekintsd meg a Verizon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Product Manager
$109K
$103K
$333
$5.6K
Product Manager 1
$143K
$135K
$0
$8K
Product Manager 2
$175K
$154K
$5.7K
$14.9K
Senior Product Manager
$208K
$169K
$9.1K
$29.9K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
34%
ÉV 3
A Verizon cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (34.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Verizon cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)