Verizon
  • Fizetések
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

  • New York City Area

Verizon Terméktervező Fizetések New York City Area helyen

A Terméktervező kompenzáció in New York City Area a Verizon cégnél $108K yearként a MTS 1 szinthez és $183K yearként a MTS 4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $163K. Tekintsd meg a Verizon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
MTS 1
$108K
$108K
$0
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$183K
$151K
$8K
$23.5K
MTS 5, MTS 6, MTS 7


Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések


Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz


Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (34.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök



UX tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Verizon cégnél in New York City Area évi $212,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verizon cégnél a Terméktervező szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,000.

Kiemelt állások

    

Kapcsolódó cégek

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Összes cég megtekintése ➜

