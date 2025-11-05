Cégjegyzék
Verizon Üzleti elemző Fizetések New York City Area helyen

A medián Üzleti elemző kompenzációs in New York City Area csomag a Verizon cégnél összesen $91.2K yearként. Tekintsd meg a Verizon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Összesen évente
$91.2K
Szint
L8
Alapbér
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (34.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Verizon cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Verizon cégnél in New York City Area évi $131,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verizon cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $84,600.

