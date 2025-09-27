Cégjegyzék
Verity Knowledge Solutions
Verity Knowledge Solutions Befektetési bankár Fizetések

Az átlagos Befektetési bankár teljes kompenzáció in India a Verity Knowledge Solutions cégnél ₹669K és ₹913K yearként között mozog.

Átlagos Teljes Juttatás

₹716K - ₹866K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹669K₹716K₹866K₹913K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

₹13.95M

Mik a karrierszintek a Verity Knowledge Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Befektetési bankár pozícióra a Verity Knowledge Solutions cégnél in India évi ₹913,278 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Verity Knowledge Solutions cégnél a Befektetési bankár szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹669,212.

