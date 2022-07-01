Cégjegyzék
VergeSense
VergeSense Fizetések

A VergeSense fizetése $113,706 éves teljes kompenzációtól egy Projektmenedzser pozícióhoz az alsó végén $276,375-ig egy Hardvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a VergeSense. Utoljára frissítve: 10/16/2025

Hardvermérnök
$276K
Terméktervező
$184K
Termékmenedzser
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Projektmenedzser
$114K
Szoftvermérnök
$167K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a VergeSense cégnél: Hardvermérnök at the Common Range Average level évi $276,375 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A VergeSense cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $184,075.

