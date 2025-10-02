A Szoftvermérnök kompenzáció in United Kingdom a ValueLabs cégnél összesen £44.6K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £44.8K. Tekintsd meg a ValueLabs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
