ValueLabs Szoftvermérnök Fizetések United Kingdom helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in United Kingdom a ValueLabs cégnél összesen £44.6K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £44.8K. Tekintsd meg a ValueLabs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a ValueLabs?

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ValueLabs cégnél in United Kingdom évi £45,026 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ValueLabs cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £44,836.

