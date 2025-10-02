A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Hyderabad Area a ValueLabs cégnél ₹870K yearként és ₹3.79M között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Hyderabad Area csomag összesen ₹1.53M. Tekintsd meg a ValueLabs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
