Az átlagos Villamosmérnök teljes kompenzáció in United States a USPTO cégnél $164K és $224K yearként között mozog. Tekintsd meg a USPTO teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$176K - $213K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$164K$176K$213K$224K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a USPTO?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Villamosmérnök pozícióra a USPTO cégnél in United States évi $224,460 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A USPTO cégnél a Villamosmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $164,475.

