USPS
USPS Ipari formatervező Fizetések

Az átlagos Ipari formatervező teljes kompenzáció in United States a USPS cégnél $62.3K és $88.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a USPS teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$70.5K - $80.3K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a USPS?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ipari formatervező pozícióra a USPS cégnél in United States évi $88,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A USPS cégnél a Ipari formatervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $62,250.

Egyéb források

