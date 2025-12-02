Cégjegyzék
Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Spain a UserZoom cégnél €54.4K és €74.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a UserZoom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$68K - $80.7K
Spain
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a UserZoom?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a UserZoom cégnél in Spain évi €74,457 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A UserZoom cégnél a Terméktervező szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €54,386.

Egyéb források

