Cégjegyzék
UserTesting
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Ügyfélszolgálat

  • Összes Ügyfélszolgálat fizetés

UserTesting Ügyfélszolgálat Fizetések

Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in United States a UserTesting cégnél $61.2K és $87K yearként között mozog. Tekintsd meg a UserTesting teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$69.3K - $78.9K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Ügyfélszolgálat beküldésres itt: UserTesting van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a UserTesting?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Ügyfélszolgálat ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a UserTesting cégnél in United States évi $87,025 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A UserTesting cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $61,213.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a UserTesting cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.