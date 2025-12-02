Cégjegyzék
UserGems Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in United Kingdom a UserGems cégnél £44.7K és £64.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a UserGems teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a UserGems?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a UserGems cégnél in United Kingdom évi £64,803 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A UserGems cégnél a Toborzó szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £44,654.

