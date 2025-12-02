Cégjegyzék
USEReady
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Megoldástervező

  • Összes Megoldástervező fizetés

USEReady Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in India a USEReady cégnél ₹3.22M és ₹4.41M yearként között mozog. Tekintsd meg a USEReady teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$39.8K - $47.3K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$36.8K$39.8K$47.3K$50.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Megoldástervező beküldésres itt: USEReady van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a USEReady?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Megoldástervező ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a USEReady cégnél in India évi ₹4,410,638 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A USEReady cégnél a Megoldástervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,221,683.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a USEReady cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/useready/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.