Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in United States a User Interviews cégnél $134K és $191K yearként között mozog. Tekintsd meg a User Interviews teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$153K - $179K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$134K$153K$179K$191K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a User Interviews?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a User Interviews cégnél in United States évi $190,710 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A User Interviews cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $133,660.

