Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United States a U.S. Immigration and Customs Enforcement cégnél $56.5K és $81.9K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S. Immigration and Customs Enforcement teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-immigration-and-customs-enforcement/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.