Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United States a U.S. Immigration and Customs Enforcement cégnél $98.4K és $140K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S. Immigration and Customs Enforcement teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$113K - $132K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$98.4K$113K$132K$140K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a U.S. Immigration and Customs Enforcement?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a U.S. Immigration and Customs Enforcement cégnél in United States évi $140,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A U.S. Immigration and Customs Enforcement cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $98,400.

