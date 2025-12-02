Cégjegyzék
U.S. Government
U.S. Government Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a U.S. Government cégnél $49.6K és $69K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S. Government teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$53.1K - $62.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$49.6K$53.1K$62.5K$69K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a U.S. Government?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a U.S. Government cégnél évi $69,030 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A U.S. Government cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $49,560.

Egyéb források

