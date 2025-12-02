Cégjegyzék
Az átlagos Létesítménymenedzser teljes kompenzáció in United States a U.S Department of State cégnél $140K és $192K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S Department of State teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$150K - $182K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$140K$150K$182K$192K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a U.S Department of State?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Létesítménymenedzser pozícióra a U.S Department of State cégnél in United States évi $191,626 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A U.S Department of State cégnél a Létesítménymenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,416.

Egyéb források

