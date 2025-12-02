Cégjegyzék
Az átlagos Vállalati fejlesztés teljes kompenzáció a U.S Department of State cégnél $117K és $166K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S Department of State teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

$133K - $151K
$117K$133K$151K$166K
Mik a karrierszintek a U.S Department of State?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vállalati fejlesztés pozícióra a U.S Department of State cégnél évi $166,380 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A U.S Department of State cégnél a Vállalati fejlesztés szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $117,030.

Egyéb források

